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«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

01.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

Через линию фронта перешли десятки спецотрядов: «Боевой», «Вторые», «Третьи», «Неуловимые». Немногочисленные, по 8-9 человек, они обладали самым главным – специалистами по агентурной, диверсионной работе, конспирации, штатными радистами. То есть тем, чего так не хватало самопроизвольно собравшимся ополченцам. Организованность, которую почувствовали немцы в действиях партизан, создавали десятки таких спецотрядов.

«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР: 
Их забросили, а мы уже были местные.  

«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

Мария Петухова, ветеран спецгруппы «Мстители» НКГБ СССР:
Все они были в военной форме, в белых шубах, хорошие ушанки, маскхалаты белые. И когда мы сидели за столом и беседовали, Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага».

«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

Люди в материале: Геннадий Мрочек, Мария Петухова

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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