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26-летний житель Могилёва незаконно продавал медицинские маски. Их он купил в России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве пресечена незаконная торговля медицинскими масками.
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Их он покупал на территории России для последующей продажи в своем городе.
Общая сумма изъятого товара составила около 1500 рублей. Молодому человеку за незаконную предпринимательскую деятельность грозит административная ответственность.
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Новости Беларуси. В Могилеве пресечена незаконная торговля медицинскими масками. По информации УВД Могилевского облисполкома, 26-летнего жителя областного...
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