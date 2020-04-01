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Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

01.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

Подпольщики организовали, в полном смысле слова, медиасеть. Количество листовок увеличивалось, качество повышалось. 

Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

Светлана Филипович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:  
Порой даже очень хитрыми способами они это делали. Например, во время киносеансов или в театрах подкладывали людям листовки и газеты в карманы. Иногда партизаны переодевались в немецкую форму и, быстро проезжая по населенному пункту, разбрасывали свои партизанские листовки, газеты для населения.

Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны

Люди в материале: Светлана Филипович

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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