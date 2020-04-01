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Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Подпольщики организовали, в полном смысле слова, медиасеть. Количество листовок увеличивалось, качество повышалось.
Светлана Филипович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
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Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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