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В розыске 6-летняя девочка из Солигорского района

01.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 9 месяцев ищут 6-летнюю девочку из Солигорского района. Её забрал из детсада папа и пропал

С июля 2019 года ищут маленькую девочку из Солигорского района, которую папа забрал из детского сада и пропал.



Милиция и мама ребёнка ищут 6-летнюю Ульяну Барсук и её 43-летнего отца Руслана Барсука, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того как суд определил место постоянного проживания ребёнка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.

Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, они уехали в одну из стран Кавказского региона.

Приметы: Руслану Барсуку на вид 44−45 лет, рост около 195 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6−7 лет, рост 125−127 см, глаза голубые, волосы прямые тёмно-русые.

Мама девочки записала видеообращение к бывшему супругу.


Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам (80 174) 28 22 02 или 102.
 
 
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Около 9 месяцев ищут 6-летнюю девочку из Солигорского района. Её забрал из детсада папа и пропал
 
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