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Перепутала передачи на «автомате»? В Минске женщина на VW влетела на лестницу и протаранила авто

01.04.2020 21:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина на Volkswagen не справилась с управлением и врезалась в лестничный пролет, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Авария произошла 1 апреля, около 18.20. По информации инспекторов, 53-летняя женщина на VW при заезде во двор на улице Кольцова хотела разминуться с выезжающим автомобилем и нажала на педаль газа, когда коробка передач находилась в положении «R» (задний ход). В результате автомобиль влетел в лестничный пролет, после чего врезался в припаркованный автомобиль.


Фото: ГАИ

В аварии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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