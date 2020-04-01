Перепутала передачи на «автомате»? В Минске женщина на VW влетела на лестницу и протаранила авто

Источник материала: Tut.by

Женщина на Volkswagen не справилась с управлением и врезалась в лестничный пролет, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла 1 апреля, около 18.20. По информации инспекторов, 53-летняя женщина на VW при заезде во двор на улице Кольцова хотела разминуться с выезжающим автомобилем и нажала на педаль газа, когда коробка передач находилась в положении «R» (задний ход). В результате автомобиль влетел в лестничный пролет, после чего врезался в припаркованный автомобиль.



Фото: ГАИ

В аварии никто не пострадал.