Помощь бизнесу: в Беларуси готовится пакет мер поддержки предпринимателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовится пакет мер поддержки предпринимателей. В частности, арендаторам помещений, которые находятся в госсобственности, предоставят отсрочку от платежей на полгода, передает «МИР 24».

Также в течение шести месяцев будет действовать мораторий на изменение базовой арендной величины. В первую очередь документ поддержит тех, кто больше всего пострадал от экономических последствий пандемии. Льготы коснутся туристических и транспортных компаний, гостиничного и ресторанного бизнеса. Уступок ждут и от владельцев частных помещений.

«Мы обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются арендодателями, чтобы они сегодня тоже сделали послабления своим коллегам. Да, это все рассматривает собственник и местные органы власти с учетом своего бюджета. Здесь тоже нельзя все раздать. А потом как платить зарплату учителям, врачам? Они посмотрят, но тем не менее такой посыл дан», – сообщил председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике Виктор Николайкин.

Предложенные меры планируют утвердить в ближайшие два месяца.