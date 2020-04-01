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Помощь бизнесу: в Беларуси готовится пакет мер поддержки предпринимателей
01.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовится пакет мер поддержки предпринимателей. В частности, арендаторам помещений, которые находятся в госсобственности, предоставят отсрочку от платежей на полгода, передает «МИР 24».
Также в течение шести месяцев будет действовать мораторий на изменение базовой арендной величины. В первую очередь документ поддержит тех, кто больше всего пострадал от экономических последствий пандемии. Льготы коснутся туристических и транспортных компаний, гостиничного и ресторанного бизнеса. Уступок ждут и от владельцев частных помещений.
«Мы обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются арендодателями, чтобы они сегодня тоже сделали послабления своим коллегам. Да, это все рассматривает собственник и местные органы власти с учетом своего бюджета. Здесь тоже нельзя все раздать. А потом как платить зарплату учителям, врачам? Они посмотрят, но тем не менее такой посыл дан», – сообщил председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике Виктор Николайкин.
Предложенные меры планируют утвердить в ближайшие два месяца.
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Арендаторам помещений, которые находятся в госсобственности, предоставят отсрочку от платежей на полгода. Уступок ждут и от владельцев частных помещений.
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