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В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопрос по разделению оплаты техосмотра и дорожного налога долгоиграющий и до сих пор не решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается апрельских изменений, есть еще одна новость для водителей. Со 2 апреля в Беларуси начнут выдавать водительские удостоверения международного образца.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Однако есть страны, которые не участвовали в подписании этой конвенции. Для того, чтобы там управлять автомобилем, люди, уезжающие в эти страны, могут обратиться в Госавтоинспекцию для получения соответствующего водительского удостоверения.
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В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси
Новости Беларуси. Вопрос по разделению оплаты техосмотра и дорожного налога долгоиграющий и до сих пор не решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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