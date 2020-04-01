Мы ждем перемен: 7 признаков того, что квартире требуется ремонт

Источник материала: Tut.by

Задумались о ремонте, но не уверены, что наступил момент икс для перестановки, обновления интерьера или капитальных перемен? Команда TAM.BY разобралась, когда пора делать ремонт, чтобы поделиться с вами ценными советами.

1. Скрипучий пол



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Обитателей вашего дома преследует томительный скрип половиц? Значит, под ногами неровный пол, либо износилась фанера, либо истираются плиты ОСБ в результате неправильного монтажа.

Решение. Снимите покрытие (линолеум, ламинат, кварцвиниловую плитку) и основание под ним: возможно, здесь откроются сырость и строительный мусор. Старый пол от прошлых жильцов лучше демонтировать: как показывает практика, советские деревянные покрытия могут быть причиной гнилого запаха в квартире.

2. Отслоившиеся обои

Настенное покрытие может отслоиться из-за «старости» или неправильной техники поклейки. Также причиной отслаивания служат неподходящие условия эксплуатации (повышенная влажность в помещении, отсутствие тяги в вытяжке).

Решение. Поклейте новые обои или смените дизайн: например, окрасив стены интерьерной краской. Большинство смесей износостойкие, легко отмываются и без труда обновляются. Правда, покраска требует долгих подготовительных работ — выравнивания, грунтовки, шпатлевки.

3. Холодно в помещении



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Даже если установлены пластиковые окна, заклеены швы на балконе, а входная дверь герметично прилегает к коробке, холодов не избежать: если сдают позиции старые батареи. Это снова говорит о том, что пора делать ремонт.

Решение. Чугунные батареи, «помнящие» отопление с прошлого века, снижают работоспособность: хуже возвращают тепло, забиваются известковыми отложениями. Безусловно, старые батареи можно промыть самостоятельно, однако эффективнее заменить их на новые радиаторы.

4. Образование плесени

Чтобы лишний раз убедиться, что пора делать ремонт, загляните в укромные уголки квартиры с повышенной влажностью. Поднимите подвесные потолки на кухне, проверьте швы между плиткой и ванной. Посмотрите, что происходит за батареей — от сырости и при неполадках в отоплении там также возможен грибок.

Решение. Зачистите пораженные грибком участки, нанесите специальное средство от плесени. Повторяйте процедуру по необходимости и зависимо от пористости поверхности. Примените грунтовку глубокого действия, заштукатурьте.

5. Почернение швов кафеля



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Потемневшие швы между фрагментами плитки — это тоже плесень. Если ремонт был недавно, то достаточно покрыть линии новой затиркой (особенно если старая фуга была подобрана по цвету неудачно). В остальных случаях въевшаяся проблема требует ремонта.

Решение. Демонтируйте старую плитку и подготовьте стены к укладке, устранив все неровности. Далее «примерьте» и подрежьте плитку, растворите клей и начните облицовку (а лучше доверить весь процесс мастеру).

6. Проблемы с проводкой

По изношенности проводки вы сами поймете, что пришла пора делать ремонт. С задержкой зажигается свет, часто перегорают лампочки, «скачет» напряжение при подключении к сети лишнего прибора.

Решение. Вызовите мастера для замены проводов на трехжильные, если электричество до сих пор держится на внешней проводке. Специалист перенесет розетки, определит группы нагрузки, установит распределительные коробки и соберет электрический щиток.

7. Устаревший дизайн

Живете в окружении фотообоев и шерстяного ковра, ходите по истертому линолеуму и цепляете низко висящую люстру 90-х годов? Перестаньте себя раздражать и смените обстановку не выходя из дома.

Решение. Сделайте капитальный ремонт — за долгие годы вы заслужили новый интерьер. Изучите современные дизайны, поищите материалы и стильные предметы декора. А если не хочется самостоятельно заниматься поисками и планированием, когда пора делать ремонт, обратитесь в студии дизайна интерьера своего города или посетите TAM.BY.