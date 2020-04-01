Мобильное приложение для аграриев и новые сорта картофеля: как проходит посевная в Гродненской области?

Источник материала: ОНТ

Посевная в Гродненской области перешагнула экватор. Для первого дня апреля – показатели небывалые. Такой ранней кампании старожилы аграрной отрасли и не припомнят. Часть хозяйств и вовсе завершили сев основных культур – пшеницы и ячменя, а это и есть будущий хлеб. Теперь упор – на корма. Из-за нехватки осадков на полях местами образуются пыльные бури. Но это временно – до первого сильного дождя.

Автопилот ровно доведет трактор до края поля. Сдвига ни на сантиметр, а значит, одно место дважды не засеют, не будет и пропусков. Кажется – мелочь, но разницу уже заметили. Если раньше из 100 га пять были испорчены, то сейчас точное земледелие экономит и удобрения, и семена, и топливо.

На сэкономленные деньги в помощь агрономам купили и небольшую метеостанцию. Радиус действия – 5 км. Все данные тут же поступают на мобильный телефон. Система контролирует температуру воздуха и почвы, скорость ветра и даже уровень солнечной радиации. Не выходя из дома, агрономы могут решить, стоит или нет выходить в поле, сеять, вносить удобрения, собирать урожай.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном сельхозпредприятия имени Деньщикова: «Я думаю, что такие вещи необходимы в хозяйстве для того, чтобы оценивать ситуацию не только по прогнозам более масштабным, а непосредственно на этой территории. Мы можем даже регулировать норму внесения наших средств защиты растений в связи с тем, как идут развития болезней на данном этапе в данной температуре и в данных погодных условиях».

А погода преподнесла аграриям очередной сюрприз. Впервые за много лет посевная в Гродненской области началась раньше обычного. Зерновые уже посеяли. Сейчас взялись за корма – ячменно-гороховую смесь. Сеялки выводят в поля в восемь утра. За ночь почвы подмерзают, приходится ждать, когда земля оттает.

Александр Рыжевский, главный агроном сельхозпредприятия «Воронецкий»: «Так как была теплая зима, бесснежная, чтобы сохранить влагу, вышли на две недели раньше. Сейчас заморозки ночные, выходим чуть позже, соблюдаем технологию, чтобы быть с хлебом».

В середине месяца в Гродненской области начнут высаживать картофель. Эта культура капризная. Любит влагу, а ее летом становится все меньше. Поэтому ученые сейчас работают над выведением новых устойчивых сортов.

Валентина Селедчик занимается селекцией элитных сортов картофеля уже без малого 40 лет. Работает в единственной в области лаборатории микроклонального размножения. Сначала будущую картошку содержат в пробирке в стерильных условиях, затем нарезают ростки и высаживают в грунт. Работа ювелирная и исключительно ручная. В этом году привезли в регион новинку – сорт «Мастак».

Валентина Селедчик, агроном сельхозпредприятия «Малоберестовицкий элитхоз»: «Средне-ранний сорт, мякоть желтая, сам желтый, имеет привлекательный внешний вид, ну и вкусовые качества хорошие. Мы на сорт "мастак" возлагаем большие надежды. Говорят, этот сорт очень нравится Президенту. Поэтому к нам, зная, что у нас есть лаборатория, очень много людей обращается и спрашивают: дайте нам сорт"мастак"».

Пока в силу погодных условий Гродненская область вышла на третье место по темпам посевной. После Брестской и Гомельской. В регионе засеяли чуть больше половины площадей. Все работы идут по графику, даже с опережением. Посевную аграрии закончат в срок и уже дают оптимистичные прогнозы на будущий урожай.

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