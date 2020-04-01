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Мобильное приложение для аграриев и новые сорта картофеля: как проходит посевная в Гродненской области?
Источник материала: ОНТ
Посевная в Гродненской области перешагнула экватор. Для первого дня апреля – показатели небывалые. Такой ранней кампании старожилы аграрной отрасли и не припомнят. Часть хозяйств и вовсе завершили сев основных культур – пшеницы и ячменя, а это и есть будущий хлеб. Теперь упор – на корма. Из-за нехватки осадков на полях местами образуются пыльные бури. Но это временно – до первого сильного дождя.
Автопилот ровно доведет трактор до края поля. Сдвига ни на сантиметр, а значит, одно место дважды не засеют, не будет и пропусков. Кажется – мелочь, но разницу уже заметили. Если раньше из 100 га пять были испорчены, то сейчас точное земледелие экономит и удобрения, и семена, и топливо.
На сэкономленные деньги в помощь агрономам купили и небольшую метеостанцию. Радиус действия – 5 км. Все данные тут же поступают на мобильный телефон. Система контролирует температуру воздуха и почвы, скорость ветра и даже уровень солнечной радиации. Не выходя из дома, агрономы могут решить, стоит или нет выходить в поле, сеять, вносить удобрения, собирать урожай.
А погода преподнесла аграриям очередной сюрприз. Впервые за много лет посевная в Гродненской области началась раньше обычного. Зерновые уже посеяли. Сейчас взялись за корма – ячменно-гороховую смесь. Сеялки выводят в поля в восемь утра. За ночь почвы подмерзают, приходится ждать, когда земля оттает.
В середине месяца в Гродненской области начнут высаживать картофель. Эта культура капризная. Любит влагу, а ее летом становится все меньше. Поэтому ученые сейчас работают над выведением новых устойчивых сортов.
Валентина Селедчик занимается селекцией элитных сортов картофеля уже без малого 40 лет. Работает в единственной в области лаборатории микроклонального размножения. Сначала будущую картошку содержат в пробирке в стерильных условиях, затем нарезают ростки и высаживают в грунт. Работа ювелирная и исключительно ручная. В этом году привезли в регион новинку – сорт «Мастак».
Пока в силу погодных условий Гродненская область вышла на третье место по темпам посевной. После Брестской и Гомельской. В регионе засеяли чуть больше половины площадей. Все работы идут по графику, даже с опережением. Посевную аграрии закончат в срок и уже дают оптимистичные прогнозы на будущий урожай.
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Мобильное приложение для аграриев и новые сорта картофеля: как проходит посевная в Гродненской области?
Посевная в Гродненской области перешагнула экватор. Для первого дня апреля – показатели небывалые. Такой ранней кампании старожилы аграрной отрасли и не...
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