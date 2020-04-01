ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

01.04.2020 22:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые правила для автовладельцев. С 1 апреля в Беларуси упразднен сертификат о прохождении техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это упростит процесс проверки автомобилей как для водителей, так и для сотрудников диагностических станций. В том числе теперь не нужно клеить так называемую водительскую наклейку – допуск к участию в дорожном движении.

Кого именно коснутся изменения и какова их цель – выясняла Юлия Стриго.

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Юлия Стриго, корреспондент:
Уже сегодня вот о таком сертификате, подтверждающем прохождение техосмотра, можно забыть. В связи с Указом Президента теперь, чтобы получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении, его предъявлять не нужно. Правда, это пока касается только физических лиц.

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Указ был подписан в декабре. На деле кардинальных изменений не произошло. Для транспорта, оформленного на юрлицо, сертификаты сохраняются. Их будут выдавать, как и раньше. Но и это временно. В будущем документ планируют отменить вовсе. Вместо него для подтверждения о прохождении техосмотра достаточно иметь на руках допуск к участию в дорожном движении, то есть наклейку. Причем размещать ее на лобовом стекле теперь также не нужно.

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:
В дальнейшем предлагаем сделать это электронным документом. И вообще административную процедуру по выдаче разрешений мы предлагаем сделать в электронном виде. Отвязать ее вообще от техосмотра, то есть на техосмотре автовладельцы будут получать диагностическую карту – годен автомобиль либо не годен. А уже к нам через сайт можно будет обращаться для получения разрешения на допуск в участии в дорожном движении.

Анатолий Васильевич водит автомобиль уже более 25 лет. Нововведения принял легко и одобряет их. Но к электронной перспективе пока не готов. Придется, говорит, учиться пользоваться интернетом и телефоном. А к техническому состоянию своей машины водитель старой закалки относится ответственно.

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Анатолий Шатиленя, водитель:
Я прохожу техосмотр каждый год. Вот вчера закончился, а сегодня прохожу. Сейчас много чего отходит. Например, талон не нужен, сертификат не нужен. Меньше будет бумаг.

В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

В непринужденный беседе водитель со стажем упоминает самый больной для водителей вопрос – привязка оценки технического состояния авто к госпошлине. Упирается всё в крупные суммы. Если техосмотр в среднем обходится в 30 рублей, то годовой дорожный налог – плюс порядка 200 рублей. Соответственно процент готовых пройти техосмотр невелик.

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Виктор Черепок, водитель:
Затруднительно оплачивать. Госпошлину надо, прохождение техосмотра...

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Александр Голец, водитель:
Я положительно отношусь к этому, что наклейка и сертификат… Упростили немножко прохождение техосмотра.

Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Какие бы изменения не вводили, суть остается той же: знать о техническом состоянии своего авто каждый водитель обязан. Ведь это, в первую очередь, безопасность всех участников дорожного движения.

Люди в материале: Юлия Стриго, Юрий Ленчевский, Анатолий Шатиленя, Виктор Черепок, Александр Голец, Станислав Соловей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новые правила для автовладельцев. С 1 апреля в Беларуси упразднен сертификат о прохождении техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильное приложение для аграриев и новые сорта картофеля: как проходит посевная в Гродненской области?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика