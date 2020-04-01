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Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые правила для автовладельцев. С 1 апреля в Беларуси упразднен сертификат о прохождении техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это упростит процесс проверки автомобилей как для водителей, так и для сотрудников диагностических станций. В том числе теперь не нужно клеить так называемую водительскую наклейку – допуск к участию в дорожном движении.
Юлия Стриго, корреспондент:
Указ был подписан в декабре. На деле кардинальных изменений не произошло. Для транспорта, оформленного на юрлицо, сертификаты сохраняются. Их будут выдавать, как и раньше. Но и это временно. В будущем документ планируют отменить вовсе. Вместо него для подтверждения о прохождении техосмотра достаточно иметь на руках допуск к участию в дорожном движении, то есть наклейку. Причем размещать ее на лобовом стекле теперь также не нужно.
Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:
Анатолий Васильевич водит автомобиль уже более 25 лет. Нововведения принял легко и одобряет их. Но к электронной перспективе пока не готов. Придется, говорит, учиться пользоваться интернетом и телефоном. А к техническому состоянию своей машины водитель старой закалки относится ответственно.
Анатолий Шатиленя, водитель:
В непринужденный беседе водитель со стажем упоминает самый больной для водителей вопрос – привязка оценки технического состояния авто к госпошлине. Упирается всё в крупные суммы. Если техосмотр в среднем обходится в 30 рублей, то годовой дорожный налог – плюс порядка 200 рублей. Соответственно процент готовых пройти техосмотр невелик.
Виктор Черепок, водитель:
Александр Голец, водитель:
Какие бы изменения не вводили, суть остается той же: знать о техническом состоянии своего авто каждый водитель обязан. Ведь это, в первую очередь, безопасность всех участников дорожного движения.
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Новости Беларуси. Новые правила для автовладельцев. С 1 апреля в Беларуси упразднен сертификат о прохождении техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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