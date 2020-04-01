В Гродно осудили двух мошенников и убийц из Лиды. Один из них – бывший милиционер

Источник материала: Lida.Info





Двоих мужчин признали виновными в мошенничестве и убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.

За мошенничество и пособничество в убийстве один из осужденных — отставной майор милиции — приговорен к 15 годам колонии усиленного режима, а также лишен офицерского звания.

Второй подсудимый за мошенничество и убийство с особой жестокостью получил 20 лет колонии усиленного режима.

Еще в конце 2015-м — начале 2016 года двое мужчин, жителей Лиды и Лидского района, помогали знакомому продать квартиру и приобрести новое жилье. В конце весны 2016 года они обманом сумели выманить у него около 17 тысяч долларов. Возвращать деньги мужчины не собирались и решили совершить убийство, но сделать это не в Беларуси. Ожидавшему денег мужчине предложили отдохнуть в Одессе. Затем на прогулке в городском сквере один из задержанных забил до смерти несчастного молотком по голове и рассказал об этом пособнику — бывшему милиционеру.

Позже мужчины совершили еще одно преступление. Следующей жертвой, на этот раз только мошенничества, стал гражданин Украины: тот доверил им поставку оборудования на один из молокоперерабатывающих комбинатов Брестской области. Получив от предприятия деньги, преступники под различными предлогами откладывали возвращение суммы владельцу, так что тот решил обратиться в милицию.