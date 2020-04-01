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Лидский район: «Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом – ждут Лукашенко»

01.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Лидский район: «Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом – ждут Лукашенко»

Читатели «Салідарнасці» из Лидского района сообщили, что в регионе готовятся к визиту главы государства.

– Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом – ждут Лукашенко. Работники стеклозавода «Неман» говорят, что визит в Березовку запланирован на 10 апреля, – рассказали читатели «Салідарнасці».

В предыдущий раз глава государства посещал стеклозавод «Неман» в 2005 году. Предприятие, несмотря на бюджетные вливания, все еще находится в кризисе.

 
 
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Читатели «Салідарнасці» из Лидского района сообщили, что в регионе готовятся к визиту главы государства. – Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом –...
 

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