Лидский район: «Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом – ждут Лукашенко»

Источник материала: Lida.Info





Читатели «Салідарнасці» из Лидского района сообщили, что в регионе готовятся к визиту главы государства.

– Дороги несколько раз на день чистят, пыль столбом – ждут Лукашенко. Работники стеклозавода «Неман» говорят, что визит в Березовку запланирован на 10 апреля, – рассказали читатели «Салідарнасці».

В предыдущий раз глава государства посещал стеклозавод «Неман» в 2005 году. Предприятие, несмотря на бюджетные вливания, все еще находится в кризисе.