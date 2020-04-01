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Автоледи попыталась разминуться, а в итоге наехала на лестничный пролёт и припаркованный авто
Источник материала: ОНТ
Легковушка наехала на лестничный пролёт, а затем врезалась в припаркованный автомобиль. Об этом
Инцидент произошёл 1 апреля примерно в 18.20. Женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, во время заезда во двор на улице Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем.
В результате автоледи не справилась с управлением. Сначала она наехала на лестничный пролёт, затем врезалась в припаркованный автомобиль Volkswagen.
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Легковушка наехала на лестничный пролёт, а затем врезалась в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент...
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