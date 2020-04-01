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5-разовое питание и горячая вода: секреты молодости 56-летней супермодели Эль Макферсон
Источник материала: ОНТ
Культовая звезда из 1990-х, чьи ноги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, рассказала о секретах своей молодости. На снимках в купальниках модель демонстрирует бесконечно длинные ноги, идеальный пресс и подкачанные руки. Тем самым она доказывает, что после 50 жизнь только начинается. Ведь она явный пример того, что даже в таком возрасте можно выглядеть сногсшибательно.
Питание:
В своих интервью Эль рассказывает, что уже давно отказалась от употребления сахара. Для модели на первом месте стоит польза от продуктов, а не вкусовые качества. Примечательно то, что в течение дня Макферсон питается 5 раз - 3 основных приёма пищи и 2 перекуса.
Приблизительное меню на день состоит из следующего:
Спорт:
Как утверждает звезда, на пляже она всегда занимается бегом и плаванием. Помимо этого, она обожает кататься на сёрфинге. Если Макферсон отдыхает в горах, то она предпочитает лыжи либо долгие часовые прогулки с собакой по заснеженному лесу.
Главным секретом привлекательности Эль является её постоянная активность. Она убеждена, что для красивого тела необходимо каждый день уделять время, чтобы поработать над ним и помочь ему быть здоровее и выносливее.
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Культовая звезда из 1990-х, чьи ноги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, рассказала о секретах своей молодости. На снимках в купальниках модель демонстрирует...
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