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5-разовое питание и горячая вода: секреты молодости 56-летней супермодели Эль Макферсон

01.04.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5-разовое питание и горячая вода: секреты молодости 56-летней супермодели Эль Макферсон

Культовая звезда из 1990-х, чьи ноги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, рассказала о секретах своей молодости. На снимках в купальниках модель демонстрирует бесконечно длинные ноги, идеальный пресс и подкачанные руки. Тем самым она доказывает, что после 50 жизнь только начинается. Ведь она явный пример того, что даже в таком возрасте можно выглядеть сногсшибательно.



Питание:

В своих интервью Эль рассказывает, что уже давно отказалась от употребления сахара. Для модели на первом месте стоит польза от продуктов, а не вкусовые качества. Примечательно то, что в течение дня Макферсон питается 5 раз - 3 основных приёма пищи и 2 перекуса.

 


Приблизительное меню на день состоит из следующего:

  • Завтрак (06:30)
         Горячая вода с лимонным соком, через 15 минут чашка чая матча.
     Гранола собственного производства с ягодами и миндальным молоком.
  • Перекус
     Горсть сырых орехов, а также половина авокадо.
  • Обед
     Салат из печёной свеклы, картофель, лебеда и козий сыр, заправленный оливковым маслом.
  • Перекус
     Ванильный коктейль из банана, миндального молока и авокадо.
  • Ужин
     Креветки с крекерами из ламинарии.


Спорт:

Как утверждает звезда, на пляже она всегда занимается бегом и плаванием. Помимо этого, она обожает кататься на сёрфинге. Если Макферсон отдыхает в горах, то она предпочитает лыжи либо долгие часовые прогулки с собакой по заснеженному лесу. 

Главным секретом привлекательности Эль является её постоянная активность. Она убеждена, что для красивого тела необходимо каждый день уделять время, чтобы поработать над ним и помочь ему быть здоровее и выносливее.

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Культовая звезда из 1990-х, чьи ноги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, рассказала о секретах своей молодости. На снимках в купальниках модель демонстрирует...
 
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