Как отправить ребенка в детский сад? Стартует прием в детские сады

рассказывает, о чем нужно помнить родителям, если в семье подрастает дошкольник и вы хотите отправить его осенью в садик поближе к дому.

Родители из Минска в большинстве своем уже поняли, что становиться на очередь в садик в управлении образования своего района нужно как можно раньше — желательно с рождения ребенка. И в заявлении указать, в какой детский сад (несколько по списку) вы бы хотели отвести ребенка.





Как формируется очередь в сады?

К сожалению, даже своевременная постановка на очередь не гарантирует место в желаемом детском саду. В Комитете по образованию Мингорисполкома объясняют, что за дошкольными учреждениями образования не закрепляются конкретные дома, как это сделано со школами, поскольку дошкольное образование не является обязательным. Даже если вы видите детский сад из своего окна, это не значит, что именно туда попадет ваш ребенок. Конечно, в управлениях образования стараются идти навстречу родителям, поэтому формируют не общую очередь по району, а ориентируются на микрорайон проживания. Например, во Фрунзенском районе для микрорайонов "Сухарево" и "Каменная горка" будут разные очереди. Вашему ребенку с большой вероятностью предоставят место в микрорайоне проживания, но необязательно в том детском саду, который на 200 метров ближе к вашему дому. Все будет зависеть от наполняемости мест в этом конкретном саду.

Можно ли отказаться от путевки в сад и сохранить место?

Важно понимать, что если родители отказываются от путевки в сад, когда подошла их очередь, место за ними в этом саду не сохраняется. Группы полностью комплектуются, и этому ребенку через год или два может быть предложено пойти в другой садик, где будут места в группах его возраста. Также нельзя свою очередь передать родным или знакомым.

Что делать, если вы переезжаете в другой район города?

Если вы планируете переехать из одного района города в другой (но пока не уверены, где будете жить), стоит заранее обратиться в администрацию этих районов и в службе "Одно окно" подать нужные документы. Законом не запрещено занимать очередь сразу в нескольких районах города. Если предусмотрительность — не ваш конек, волноваться не стоит. Вам все равно дадут место в одном из детских садов районов, куда вы переехали. Выбирать, конечно, не получится, "путевку" могут дать в не самый близкий от вашего дома садик.

С какого возраста возьмут в ясли?

Как правило, родители отдают ребенка в детский сад перед тем, как ему исполнится 3 года, чтобы выйти на работу. Но некоторые мамы вынуждены определить детей в ясли раньше — в 1,5-2 года. Предоставить место таким детям в управлении образования тоже обязаны, но садик рядом с домом опять же никто не обещает. Дело в том, что групп для малышей (с года до двух) в Минске совсем немного. Их открывают в зависимости от потребностей родителей. На сегодняшний день их всего 16 на всю столицу. Важно понимать, что если вы с малышом попадаете в садик, пусть даже далеко от дома, с очереди вас снимут. И никто не гарантирует, что в дальнейшем, когда ребенок подрастет, вы сможете легко поменять детский сад на желаемый.

Как попасть в белорусскоязычную группу?

С прошлого года стало возможным в службе "Одно окно" фиксировать желаемый язык для коммуникации ребенка в детском саду — русский или белорусский. Итоговое решение принимается, исходя из общего количества таких пожеланий. Для тех, кому принципиально нужна белорусскоязычная группа, такие сады находятся. Но опять же — не всегда это детский сад в шаговой доступности. Всего сегодня в Минске работают 182 группы с белорусским языком обучения.

Как отправить ребенка в санаторный сад?

Чтобы попасть в санаторный садик, где обычно группы поменьше, требуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) из поликлиники. Во время заседания комиссии учитываются показания, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 22.12.2011 № 128: - острые респираторные заболевания с длительностью не менее 7 дней и частотой 4 и более раз в году; - пневмония, бронхит с частотой 3 и более раз в году; - хронический синусит, хронические болезни миндалин и аденоидов, хронические отиты; - бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма легкой и средней тяжести; - состояние после оперативного лечения при врожденных и приобретенных пороков сердца и другие заболевания, требующие постоянного меднаблюдения. С заключением ВКК родители обращаются в управление образования, и ребенку находят место в санаторном саду (всего их в Минске 26). Для зачисления в специальную (с тяжелыми нарушениями речи, интегрированную) группу дополнительно необходимо иметь заключение медико-психолого-педагогической комиссии.

Есть ли льготы при приеме в детский сад?

По законодательству ни многодетные родители, ни мамы-одиночки, ни родителей детей-инвалидов не могут рассчитывать на первоочередное зачисление в желаемый сад. Льгот в этом вопросе не предусмотрено. Детям из семей военнослужащих обязаны предоставить место в детском саду района в течение 3 месяцев в момента обращения, но закон не закрепляет за военнослужащими право выбора учреждения образования.

Возьмут ли ребенка в сад, если у него нет прививок?

Для работников образования главное, чтобы у ребенка, который поступает в детский сад, была оформлена медицинская карта. Если по каким-либо причинам родители не сделали ребенку прививки, отказать в приеме в детский сад им не имеют права. Но в случае эпидемии по закону такого ребенка временно не будут принимать в сад.

Вроде бы все понятно. Но как все-таки получить путевку?

С родителями, которые стоят в очереди, обычно связываются по телефону и узнают их планы: кто-то идет в сад уже в этом году, кто-то решил отложить пока знакомство с детским коллективом, кто-то переехал или пошел в другой сад. Вот почему важно указать точный номер телефона и адрес, когда вы ставите ребенка в очередь в службе "Одно окно". Также управления образования могут размещать информацию о приеме в детские сады на своих сайтах, информационных стендах. Заинтересованные родители сами могут позвонить в управление образования своего района и уточнить информацию.









Обычно списки из желающих попасть в детские сады формируются до 1 июня, поэтому важно вовремя выйти на связь. В управлении образования родителям дадут направление, с которым в течение 15 дней (это важно!) нужно подойти к руководителю детского сада и написать заявление. Медицинскую карту из поликлиники нужно будет принести к началу посещения детского сада.