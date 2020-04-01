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«Я расстроен не меньше вас». Хабиб рассказал об отмене боя с Фергюсоном
Источник материала: Tut.by
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Тони Фергюсоном. Таким образом, их схватка отменяется уже в пятый раз.
«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя?
Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов, но я не в силах контролировать все это.
Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?
Берегите себя и поставьте себя на мое место», —
Отметим, что его отец Абдулманап Нурмагомедов в интервью «СЭ»
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Тони Фергюсоном. Таким образом, их схватка отменяется уже в пятый раз.
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