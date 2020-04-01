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«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте, закрыть счет в ресторане или снять наличные, когда вышел из дома с одним смартфоном в руках. Мобильное приложение от белорусских разработчиков меняет привычное представление о платежах и расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Оплати» – экосистема «Белинвестбанка», которая сводит все содержимое вашего кошелька к смартфону.
Борисов, Гомель, Витебск, Могилев, Барановичи и Пинск. Ежедневно пассажиропоток здесь больше 50 тысяч человек. В шестом по счету городе – в сердце Полесья – безналично оплачивать проезд в общественном транспорте начали с самого молодежного маршрута.
Александр Будник, директор ОАО «Пинский автобусный парк»:
Его легко скачать бесплатно и пополнить пластиковой картой любого банка. Приложение «Оплати» в транспорте – это никаких талонов, валидаторов и компостеров. Все, что нужно, – ваш смартфон и наклейка в автобусе.
Наталья Милевская, пассажир:
«Зайцев» ловить будут на QR-код, который есть у кондуктора.
Лариса Мацкевич, кондуктор:
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
«Оплати» – сегодня это не только способ быстро и безналично оплатить проезд. Инновационный сервис выходит за рамки виртуального мира.
Выбираем сумму – 10 рублей. Выдача наличных. Получаем свои наличные. Никаких контактов – без шума и пыли.
И никаких платежных карт – электронные деньги превращаются в реальные, как только этого захотел человек. Специальный QR-код уже введен в банкоматы. Их будет больше.
Андрей Сокирко, заместитель директора «Белинвестбанка»:
Для мира, где даже медвежонка в постели уже давно заменил смартфон, ноу-хау системы «Оплати» весьма кстати. Цель – стать еще ближе. Приложение рассчитается за вас в ресторане или кафе.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это кафе у набережной в городе работает уже шесть лет. Шагнуть в ногу со временем здесь решили не думая. Чтобы запустить QR-обслуживание, понадобилось меньше дня. За наладку – ни копейки. Поддержка малому и среднему бизнесу.
Татьяна Михалевская, управляющая кафе:
Андрей Сокирко:
Сервис, который сводит всю нашу жизнь к нескольким кликам, доступен для жителей всей страны. Загрузить можно на любом устройстве. Для электронных денег не существует преград.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
А еще приложение – это десятки дисконтных карт в одном месте, возможность жертвовать на благотворительность или объединяться для сбора средств на общую цель, будь-то подарок на день рождения или спасение. Жизнь в несколько касаний – уже реальность.
*На правах рекламы.
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«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах
Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте, закрыть счет в ресторане или снять наличные, когда вышел из дома с одним смартфоном в руках. Мобильное...
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