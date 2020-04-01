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«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

01.04.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте, закрыть счет в ресторане или снять наличные, когда вышел из дома с одним смартфоном в руках. Мобильное приложение от белорусских разработчиков меняет привычное представление о платежах и расчетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Оплати» – экосистема «Белинвестбанка», которая сводит все содержимое вашего кошелька к смартфону.

Кристина Протосовицкая продолжит.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Борисов, Гомель, Витебск, Могилев, Барановичи и Пинск. Ежедневно пассажиропоток здесь больше 50 тысяч человек. В шестом по счету городе – в сердце Полесья – безналично оплачивать проезд в общественном транспорте начали с самого молодежного маршрута.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Александр Будник, директор ОАО «Пинский автобусный парк»:
Эти маршруты будут сконцентрированы в местах расположения учебных заведений. Все-таки надежды такие, что студенты быстрее подтянутся к этой системе.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Его легко скачать бесплатно и пополнить пластиковой картой любого банка. Приложение «Оплати» в транспорте – это никаких талонов, валидаторов и компостеров. Все, что нужно, – ваш смартфон и наклейка в автобусе.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Наталья Милевская, пассажир:
Безусловно, бывают ситуации, когда ты выходишь из дома и мелочи нет или, например, у кондуктора нет сдачи с крупной купюры. Тогда, конечно, это приложение просто выход из ситуации. Это очень удобно!

«Зайцев» ловить будут на QR-код, который есть у кондуктора.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Лариса Мацкевич, кондуктор:
Новое это всегда хорошо, это будет удобно для нашей работы, для пассажиров, особенно когда в салоне много людей. Оплата будет производиться намного быстрее.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
Не было безналичной оплаты проезда, не было вообще. А наши белорусы очень привыкли к безналичной оплате проезда, они ожидали, поэтому они с таким большим-большим желанием схватились и сделали. У нас за счет внедрения транспорта в феврале и в марте получилось удвоение количества пользователей сервиса.

«Оплати» – сегодня это не только способ быстро и безналично оплатить проезд. Инновационный сервис выходит за рамки виртуального мира.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Выбираем сумму – 10 рублей. Выдача наличных. Получаем свои наличные. Никаких контактов – без шума и пыли.

И никаких платежных карт – электронные деньги превращаются в реальные, как только этого захотел человек. Специальный QR-код уже введен в банкоматы. Их будет больше.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Андрей Сокирко, заместитель директора «Белинвестбанка»:
Весь ваш финансовый помощник здесь, в одном телефоне. Как ваша жизнь в мессенджерах, чатах и соцсетях, так и ваши все финансовые возможности.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Для мира, где даже медвежонка в постели уже давно заменил смартфон, ноу-хау системы «Оплати» весьма кстати. Цель – стать еще ближе. Приложение рассчитается за вас в ресторане или кафе.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Без наличных и карт, без официанта и даже меню (оно уже дублируется в приложении). Делаешь заказ и всего в несколько кликов оплачиваешь. Любимый напиток не заставит себя долго ждать.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Это кафе у набережной в городе работает уже шесть лет. Шагнуть в ногу со временем здесь решили не думая. Чтобы запустить QR-обслуживание, понадобилось меньше дня. За наладку – ни копейки. Поддержка малому и среднему бизнесу.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Татьяна Михалевская, управляющая кафе:
Буквально в течение нескольких часов приехал специалист из Минска, установил систему на компьютере, в телефоне, объяснил работникам, как работает эта система. Довольно-таки просто, все поняли, у всех получается. Банк снимает с каждой покупки свои проценты. Здесь больше денег остается все равно у нас. Для нас это интересно.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Андрей Сокирко:
Предприятию не надо заботиться о приобретении либо аренде терминального оборудования, которое необходимо для работы с платежными карточками, и нести затраты на его обслуживание и поддержку.

Сервис, который сводит всю нашу жизнь к нескольким кликам, доступен для жителей всей страны. Загрузить можно на любом устройстве. Для электронных денег не существует преград.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
QR может быть отсканирован с расстояния 1,5-2 метра, даже больше. Даже может быть не очень хорошее освещение, не очень удобный угол. В один клик человек может приобрести для себя билет. И, соответственно, это все расстояние, с одной стороны, нам дало удобство для пассажира, а с другой стороны, где-то в кафе или магазине человеку просто не нужно никуда подходить. Он может издали отсканировать QR-код и выполнить нужное действие.

«Финансовый помощник в телефоне». Смотрите, как приложение меняет привычное представление о платежах и расчётах

А еще приложение – это десятки дисконтных карт в одном месте, возможность жертвовать на благотворительность или объединяться для сбора средств на общую цель, будь-то подарок на день рождения или спасение. Жизнь в несколько касаний – уже реальность.

*На правах рекламы.

Люди в материале: Александр Будник, Наталья Милевская, Лариса Мацкевич, Кирилл Талейко, Андрей Сокирко, Кристина Протосовицкая, Татьяна Михалевская, Олег Кондратенко

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте, закрыть счет в ресторане или снять наличные, когда вышел из дома с одним смартфоном в руках. Мобильное...
 
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