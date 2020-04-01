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«Минскэнерго» переходит на дистанционную работу с гражданами

02.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» организовал дистанционное получение информации по всем вопросам энергоснабжения потребителей.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Минскэнерго».

Согласно пресс-релизу предприятия, в целях выполнения рекомендаций Минздрава граждане теперь смогут получить всю необходимую информацию по вопросам энергоснабжения на сайте филиала «Энергосбыт» в разделе «Вопрос-ответ» или по многоканальному телефону справки 8 017 2966343.


«Посещать предприятия филиала, как делают некоторые потребители для получения информации, не нужно», – цитирует представителей предприятия БелТА.

Филиал «Энергосбыта» просит с пониманием отнестись к этому предложению и благодарит всех клиентов за реализацию дистанционного взаимодействия.
 
 
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Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» организовал дистанционное получение информации по всем вопросам энергоснабжения потребителей.
 
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