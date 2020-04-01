«Минскэнерго» переходит на дистанционную работу с гражданами

пресс-релизе «Минскэнерго». Об этом сообщается в«Минскэнерго».





Согласно пресс-релизу предприятия, в целях выполнения рекомендаций Минздрава граждане теперь смогут получить всю необходимую информацию по вопросам энергоснабжения на сайте филиала «Энергосбыт» в разделе «Вопрос-ответ» или по многоканальному телефону справки 8 017 2966343.









«Посещать предприятия филиала, как делают некоторые потребители для получения информации, не нужно», – цитирует представителей предприятия БелТА.





Филиал «Энергосбыта» просит с пониманием отнестись к этому предложению и благодарит всех клиентов за реализацию дистанционного взаимодействия.











