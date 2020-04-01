|
«Минскэнерго» переходит на дистанционную работу с гражданами
Источник материала: Партизан
Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» организовал дистанционное получение информации по всем вопросам энергоснабжения потребителей.
Об этом сообщается в
Согласно пресс-релизу предприятия, в целях выполнения рекомендаций Минздрава граждане теперь смогут получить всю необходимую информацию по вопросам энергоснабжения на сайте филиала «Энергосбыт» в разделе «Вопрос-ответ» или по многоканальному телефону справки 8 017 2966343.
«Посещать предприятия филиала, как делают некоторые потребители для получения информации, не нужно», – цитирует представителей предприятия БелТА.
Филиал «Энергосбыта» просит с пониманием отнестись к этому предложению и благодарит всех клиентов за реализацию дистанционного взаимодействия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» организовал дистанционное получение информации по всем вопросам энергоснабжения потребителей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)