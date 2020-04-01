Беларусь запретила вывоз гречки, лука и чеснока

На три месяца в Беларуси вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

Документом запрещен вывоз гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения.

Министерство иностранных дел уведомит Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внесет на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер, сообщает БелТА.

Ранее ЕАЭК запретила вывоз за границы ЕАЭС лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из зерна злаков, гречневого зерна, продуктов из гречки, соевых бобов и семян подсолнечника. Этот запрет будет действовать до конца июня.

Кроме того белорусское правительство еще одним постановлением ограничило повышение цен на товары и услуги в Беларуси. Государственным и частным компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо не допускать роста цен и тарифов более чем на 0,5% ежемесячно, пишут Naviny.by.