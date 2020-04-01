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Беларусь запретила вывоз гречки, лука и чеснока

02.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На три месяца в Беларуси вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

Документом запрещен вывоз гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения.

Министерство иностранных дел уведомит Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внесет на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер, сообщает БелТА.

Ранее ЕАЭК запретила вывоз за границы ЕАЭС лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из зерна злаков, гречневого зерна, продуктов из гречки, соевых бобов и семян подсолнечника. Этот запрет будет действовать до конца июня.

Кроме того белорусское правительство еще одним постановлением ограничило повышение цен на товары и услуги в Беларуси. Государственным и частным компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо не допускать роста цен и тарифов более чем на 0,5% ежемесячно, пишут Naviny.by.

Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой, сообщили в марте в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Таким образом в ведомстве отреагировали на запрет вывоза из России круп. 

 
 
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На три месяца в Беларуси вводится запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.
 
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