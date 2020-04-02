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МТБанк ввел заметные новшества по карте рассрочки «Халва». Что изменилось

02.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТБанк с 1 апреля ввел заметные изменения по карте рассрочки «Халва». Банк ввел два новых тарифных плана по карте — «Халва МIX» и «Халва МAX». Они отличаются максимальной суммой лимита, стоимость обслуживания и некоторыми «плюшками».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тарифный план «Халва МAX» предусматривает ежемесячную плату за обслуживание в 9,9 рубля. Но если выполнять условия бесплатности, то вносить оплату не придется. К примеру, одно из условий — покупки в рассрочку товаров на сумму 300 рублей. Но нужно учитывать, что в зачет идут не все платежи. К примеру, те, которые совершены через ЕРИП — нет.

Максимальная сумма лимита по этому тарифному плану — 5000 рублей.

Тарифный план «Халва МAX» позволяет оплачивать в рассрочку коммунальные платежи.

Этот тарифный план также предусматривает, что при кратковременно рассрочке, к примеру, в один месяц, банк может ее продлить до трех месяцев (при такой необходимости у клиента). При этом процентная ставка за пользование будет по-прежнему символичной — 0,000001%. Но клиент имеет возможность трижды увеличивать период рассрочки. Сначала — до трех месяцев, потом еще на три, а займет снова на три месяца. То есть в общей сложности до 9 месяцев. Но есть один нюанс: в таком случае с четвертого месяца будет начисляться солидная процентная ставка — около 20% (более точную цифру в колле-центре не смогли сказать, но уточнили, что более подробная информация в апреле будет размещена на сайте банка).

Тарифный план «Халва МAX» также предполагает, что со счета можно снять наличные деньги — до 20% от установленного лимита. То есть при максимальном лимите в 5000 рублей — 1000 рублей. Манибэк за расчет собственными средствами составляет 1,5% (для продуктов — 0,5%).

По тарифному плану «Халва МIX» максимальный установленный лимит — 1000 рублей. Плата за годовое обслуживание — 9,9 рублей. Условия бесплатного использования карты не предусмотрены. Манибэк за расчет собственными средствами составляет 1% (для продуктов — 0,5%).

«Старый» тарифный план «Карта рассрочки № 1 «Халва» предполагает максимальный лимит по доступной сумме в 6 тысяч рублей, минимальная сумма — 50 рублей. Срок действия карты — 3 года. Тип карты — MasterCard PayPass. Плата за первый год обслуживания — 9,9 рублей (плата не взимается для договоров заключенных c 28 октября 2015 года по 31 июля 2016 года), за второй и последующие — 9,9 рубля для всех пользователей. Манибэк за расчет собственными средствами составляет 1% (для продуктов — 0,5%).

В колл-центре банка рассказали, что клиенты банка, у которых уже есть «Халва» со «старыми» тарифными планами, могут перейти на новые. Но нужно учитывать, что при переходе могут быть пересмотрены максимальные лимиты по сумме, в том числе в сторону понижения.

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МТБанк с 1 апреля ввел заметные изменения по карте рассрочки «Халва». Банк ввел два новых тарифных плана по карте - «Халва МIX» и «Халва МAX». Они отличаются...
 
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