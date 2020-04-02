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Овдовевшая блогер Диденко считает, что погибшим на ее дне рождения «не повезло»

02.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овдовевшая блогер Диденко считает, что погибшим на ее дне рождения «не повезло»

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли люди, заявила в Instagram, что умершим «просто не повезло».

В конце февраля день рождения Екатерины отмечала компания из 18 человек. В одном из банных комплексов Москвы праздновавшие высыпали в бассейн сухой лед. В результате два человека погибли на месте, еще один – муж блогерши – скончался в реанимации.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», – написала Диденко.

Екатерина подчеркнула, что ее дети неоднократно участвовали в шоу, где использовался сухой лед. Но там концентрация углекислого газа не была опасной для жизни. «Ну, везло», – отмечает женщина.

Также блогерша считает, что опасность сухого льда до сих пор не оценили в должной степени. Диденко призывает производителей наносить на упаковку с веществом предупреждение о возможных последствиях использования сухого льда.

Фото: АГН «Москва» / Денис Воронин

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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли люди, заявила в Instagram, что умершим «просто не повезло». В конце февраля день рождения...
 
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