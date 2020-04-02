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Овдовевшая блогер Диденко считает, что погибшим на ее дне рождения «не повезло»
Источник материала: ОНТ
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли люди, заявила в Instagram, что умершим «просто не повезло».
В конце февраля день рождения Екатерины отмечала компания из 18 человек. В одном из банных комплексов Москвы праздновавшие высыпали в бассейн сухой лед. В результате два человека погибли на месте, еще один – муж блогерши – скончался в реанимации.
Екатерина подчеркнула, что ее дети неоднократно участвовали в шоу, где использовался сухой лед. Но там концентрация углекислого газа не была опасной для жизни. «Ну, везло», – отмечает женщина.
Также блогерша считает, что опасность сухого льда до сих пор не оценили в должной степени. Диденко призывает производителей наносить на упаковку с веществом предупреждение о возможных последствиях использования сухого льда.
Фото: АГН «Москва» / Денис Воронин
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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли люди, заявила в Instagram, что умершим «просто не повезло». В конце февраля день рождения...
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