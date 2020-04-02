Питерцы и белорусы – вместе по памятным местам

Источник материала: Кировец

Совет музея «Боевой путь 3-ей гвардейской дивизии народного ополчения 44-ой Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии» г.Санкт-Петербурга, в состав которого я вхожу, часто вспоминает о взаимодействии с белорусскими коллегами, о наших поездках, а также строит планы на будущее.





Первые моменты посещения Беларуси представителями школьного музея ГБОУ гимназии №70 относятся к периоду 2009 года, когда администрация Петроградского района Санкт-Петербурга начала организовывать поездки по городам воинской и исторической славы. Как правило, они длились тогда около 9-10 дней, и у учащихся школ было время не только приобщиться к великой военной истории своей страны, но и сплотиться в учебном коллективе, сформировать свою гражданскую позицию и оказаться в теплом круге единомышленников-патриотов. Особенно значимо то, что поездки эти как раз проходили по территории России и Беларуси, а также Украины.

Дальнейший виток взаимодействия с белорусами возник, когда заведующий музеем И.В.Куликов во время своего летнего отпуска в 2012 году находился на территории Беларуси в городе Могилеве. Дело в том, что члены Совета музея – я и моя сестра Д.Ю.Зоннэ в то же самое время отдыхали на каникулах у бабушки в г.Кировске, куда мы с детства ездим каждое лето. Узнав о таком неожиданном и приятном соседстве, коллеги-музейщики решили встретиться в Могилеве и совместно посетить агрогородок Лесная в память о приближающейся тогда годовщине битвы при д. Лесная 1708 года, которая также известна под названием «Матерь Полтавской баталии».

После такого интересного опыта времяпрепровождения на территории Беларуси и восхищения заботой братьев-белорусов о своих достопримечательностях, природе и национальных богатствах, каждое лето музейщики совершают совместные поездки в любимую Беларусь: знакомимся с национальными достопримечательностями, общаемся с доброжелательным местным населением. Временные границы, маршрут поездок, состав участников всегда различаются, но одно остается неизменным: каждая поездка приурочена нами к определенной тематике (например, «75-летие операции «Багратион», «Костелы Беларуси», «100-летие начала Первой мировой войны» и т.д.). За время таких визитов мы посетили столько памятных мест и достопримечательностей, что их просто не перечесть. Кроме областных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев) – это еще и множество других маленьких городов и деревень различных областей Беларуси.

Особенно приятно нам то, что со временем участниками этих поездок становятся и представители Беларуси, например, наши добрые друзья из Минска Л.Г.Шупан (ранее проживала в г.Кировске), Т.А. Пискун, другие учащиеся ВУЗов и ССУЗов Беларуси.

Во всем этом наиболее ценно для меня, как человека, то, что по национальности я являюсь белоруской. Хоть и родилась в Петербурге, но Беларусь – мой второй родной дом, моя историческая родина. Поэтому я стараюсь не единожды в год приезжать в небольшой город Кировск, который всякий раз встречает меня своими приветливыми просторами. Приезд же музейщиков в мои исторические края и посещение вместе с ними самых маленьких уголков обогащает мои знания о родной Беларуси.

Мария Курганская, член Совета музея «Боевой путь 3-ей гвардейской дивизии народного ополчения

44-ой Чудовской Краснознаменной

стрелковой дивизии» г.Санкт-Петербурга.