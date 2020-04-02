ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Питерцы и белорусы – вместе по памятным местам

02.04.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Совет музея «Боевой путь 3-ей гвардейской дивизии народного ополчения 44-ой Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии» г.Санкт-Петербурга, в состав которого я вхожу, часто вспоминает о взаимодействии с белорусскими коллегами, о наших поездках, а также строит планы на будущее.

Питерцы и белорусы – вместе по памятным местам

Первые моменты посещения Беларуси представителями школьного музея ГБОУ гимназии №70 относятся к периоду 2009 года, когда администрация Петроградского района Санкт-Петербурга начала организовывать поездки по городам воинской и исторической славы. Как правило, они длились тогда около 9-10 дней, и у учащихся школ было время не только приобщиться к великой военной истории своей страны, но и сплотиться в учебном коллективе, сформировать свою гражданскую позицию и оказаться в теплом круге единомышленников-патриотов. Особенно значимо то, что поездки эти как раз проходили по территории России и Беларуси, а также Украины.
Дальнейший виток взаимодействия с белорусами возник, когда заведующий музеем И.В.Куликов во время своего летнего отпуска в 2012 году находился на территории Беларуси в городе Могилеве. Дело в том, что члены Совета музея – я и моя сестра Д.Ю.Зоннэ в то же самое время отдыхали на каникулах у бабушки в г.Кировске, куда мы с детства ездим каждое лето. Узнав о таком неожиданном и приятном соседстве, коллеги-музейщики решили встретиться в Могилеве и совместно посетить агрогородок Лесная в память о приближающейся тогда годовщине битвы при д. Лесная 1708 года, которая также известна под названием «Матерь Полтавской баталии».
После такого интересного опыта времяпрепровождения на территории Беларуси и восхищения заботой братьев-белорусов о своих достопримечательностях, природе и национальных богатствах, каждое лето музейщики совершают совместные поездки в любимую Беларусь: знакомимся с национальными достопримечательностями, общаемся с доброжелательным местным населением. Временные границы, маршрут поездок, состав участников всегда различаются, но одно остается неизменным: каждая поездка приурочена нами к определенной тематике (например, «75-летие операции «Багратион», «Костелы Беларуси», «100-летие начала Первой мировой войны» и т.д.). За время таких визитов мы посетили столько памятных мест и достопримечательностей, что их просто не перечесть. Кроме областных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев) – это еще и множество других маленьких городов и деревень различных областей Беларуси.
Особенно приятно нам то, что со временем участниками этих поездок становятся и представители Беларуси, например, наши добрые друзья из Минска Л.Г.Шупан (ранее проживала в г.Кировске), Т.А. Пискун, другие учащиеся ВУЗов и ССУЗов Беларуси.
Во всем этом наиболее ценно для меня, как человека, то, что по национальности я являюсь белоруской. Хоть и родилась в Петербурге, но Беларусь – мой второй родной дом, моя историческая родина. Поэтому я стараюсь не единожды в год приезжать в небольшой город Кировск, который всякий раз встречает меня своими приветливыми просторами. Приезд же музейщиков в мои исторические края и посещение вместе с ними самых маленьких уголков обогащает мои знания о родной Беларуси.
Мария Курганская, член Совета музея «Боевой путь 3-ей гвардейской дивизии народного ополчения
44-ой Чудовской Краснознаменной
стрелковой дивизии» г.Санкт-Петербурга.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет музея «Боевой путь 3-ей гвардейской дивизии народного ополчения 44-ой Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии» г.Санкт-Петербурга, в состав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Озоновый слой Земли над Антарктидой начал быстро восстанавливаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика