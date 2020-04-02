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Александр Лукашенко: Беларусь и Россия имеют все необходимое для укрепления равноправной и взаимовыгодной интеграции

02.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия имеют все необходимое для укрепления равноправной и взаимовыгодной интеграции

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений.

«За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб», — говорится в обращении.

Президент отметил, что народы обеих стран сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств, обратил внимание Александр Лукашенко.

«Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году, — подчеркнул белорусский лидер. — Наша святая обязанность — сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа. Масштабные союзные проекты — реконструкция Брестской крепости и возведение Ржевского мемориала советскому солдату — важный вклад в увековечение памяти защитников Отечества».

Сейчас Беларусь и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Это вполне естественно и закономерно, отметил Президент.

«Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства. Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений. У нас для этого есть все необходимое — воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди», — обратил внимание глава государства.

https://www.belta.by

 
 
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Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования...
 
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