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2 апреля — День единения народов Беларуси и России. Поздравление

02.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Дорогие земляки!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов от всей души поздравляют вас с Днем единения народов Беларуси и России!

Россияне и белорусы одинаково бережно дорожат многовековыми традициями, пронесенными сквозь годы и испытания, передавая их из поколения в поколение. Воспоминания, которые навсегда останутся в нашей памяти — это примеры мужества и героизма россиян и белорусов в годы Великой Отечественной войны, во имя достижения Великой Победы над фашизмом. И сегодня, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспомним подвиг наших народов и почтим память всех, кто отдал свою жизнь, окружим вниманием и заботой тех, кто еще с нами.

Много лет Несвижчина поддерживает теплые дружеские отношения с российскими городами-партнерами Реутовым и Гатчиной. Наши структуры исполнительной власти, предприятия, учреждения социальной сферы, общественные организации активно развивают связи с российскими коллегами. Единые культурные, духовные ценности, развитие политических и экономических отношений составляют прочную основу для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Российские регионы были и остаются основными торговыми партнерами Несвижского района: туда поставляется продукция ОАО «Городейский сахарный комбинат», СПК «Агрокомбинат Снов», ЗАО «Облрапсагросервис», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ЗАО «Агрокомбинат «Несвижский», ООО «Несвижский завод детского питания», СПООО «ФАРМЛЭНД», ООО «Инвуддорс».

Удельный вес товаров, экспортируемых в Российскую Федерацию, в 2019 году составил более 78 % общего объема экспорта Несвижского района. В минувшем году в регионы союзного государства экспортировались сахар-песок и фруктовая продукция, лекарственные средства, мясная и молочная продукция и многое другое. В район ввозились лекарственные средства, сельскохозяйственная техника и запчасти к ней, семена рапса, оборудование для промышленного производства и другое.

В этот праздничный день искренне желаем всем жителям Несвижчины и нашим россий-ским соседям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба!

Несвижский районный

исполнительный комитет.

Несвижский районный

Совет депутатов.

 


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Дорогие земляки! Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов от всей души поздравляют вас с Днем единения народов Беларуси
 
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