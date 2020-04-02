Кто по-прежнему вместе, а кто уже развелся? Очень личный тест о звездных парочках из мира спорта

Источник материала: Tut.by

Популярные спортсмены интересны аудитории не только в рамках своей профессии. Преданные фанаты следят за событиями в их жизни (в том числе и личной) в формате 24/7. SPORT.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы поспеваете за светскими новостями и в курсе ли, какие звездные пары из мира спорта сохранили отношения, а какие уже распались.