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Кто по-прежнему вместе, а кто уже развелся? Очень личный тест о звездных парочках из мира спорта

02.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярные спортсмены интересны аудитории не только в рамках своей профессии. Преданные фанаты следят за событиями в их жизни (в том числе и личной) в формате 24/7. SPORT.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы поспеваете за светскими новостями и в курсе ли, какие звездные пары из мира спорта сохранили отношения, а какие уже распались.

 
Теги: Новости
 
 
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SPORT.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы поспеваете за светскими новостями и в курсе ли, какие звездные пары из мира спорта сохранили отношения, а какие уже...
 
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