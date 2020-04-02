38-летний нападающий, по информации источника, недоволен изменениями в руководстве "россонери", также его не устраивает политика гендиректора Ивана Газидиса, который не видит в шведе ключевого игрока. Изначально планировалось, что тандем директоров Звонимир Бобан и Паоло Мальдини будет строить команду вокруг Ибры, но первый уже расстался с клубом, второй готовится это сделать.





В "Милане" готовы пойти на переговоры с представителями форварда, чтобы обсудить назревающий конфликт. Но окружение шведского футболиста уверено, что он не примет предложение руководства и уйдет из команды.





Златан вернулся в "Милан" зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В этом сезоне Ибрагимович выходил на поле в восьми матчах и забил в них три гола.





На минувшей неделе СМИ писали, что швед планирует летом завершить карьеру.



