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Ибрагимович летом уйдет из "Милана"

02.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шведский форвард Златан Ибрагимович намерен летом покинуть итальянский "Милан", пишет La Gazzetta Dello Sport.

38-летний нападающий, по информации источника, недоволен изменениями в руководстве "россонери", также его не устраивает политика гендиректора Ивана Газидиса, который не видит в шведе ключевого игрока. Изначально планировалось, что тандем директоров Звонимир Бобан и Паоло Мальдини будет строить команду вокруг Ибры, но первый уже расстался с клубом, второй готовится это сделать.

В "Милане" готовы пойти на переговоры с представителями форварда, чтобы обсудить назревающий конфликт. Но окружение шведского футболиста уверено, что он не примет предложение руководства и уйдет из команды.

Златан вернулся в "Милан" зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В этом сезоне Ибрагимович выходил на поле в восьми матчах и забил в них три гола. 

На минувшей неделе СМИ писали, что швед планирует летом завершить карьеру.
 
 
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Шведский форвард Златан Ибрагимович намерен летом покинуть итальянский "Милан", пишет La Gazzetta Dello Sport.
 
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