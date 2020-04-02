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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России

02.04.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа, – отметил белорусский лидер, – и выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России.

Двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия, – выразил убеждение Глава государства.

Поздравления с Днем единения Президент Беларуси также направил и председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной Думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.


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Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем...
 
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