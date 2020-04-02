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День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны

02.04.2020 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 апреля свыше 150 миллионов человек отмечает праздник самого большого в мире Союзного государства – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны

Именно 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали договор об образовании сообщества двух стран. А уже через год был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. С того момента и был взят курс на интеграцию двух народов, которая и по сей день продолжается в самых разных сферах.

Созданы совместные предприятия, заключены десятки соглашений, обеспечиваются равные условия для граждан. Страны вместе проводят оборонную политику, согласуют взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют экономические, научные и гуманитарные проекты. Также Беларусь и Россию связывает Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и множество соглашений.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны

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Новости Беларуси. 2 апреля свыше 150 миллионов человек отмечает праздник самого большого в мире Союзного государства – День единения народов Беларуси и России,...
 
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