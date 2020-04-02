Бывшая жена пока не дает Бену Аффлеку знакомить его девушку с детьми

Источник материала: Tut.by

Роман 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека становится все меньше и меньше похож на пиар-ход в поддержку их нового фильма «Глубокая вода» (Deep Water): актеры не скрывают взаимную симпатию и проводят все свободное время вместе.



Ана де Армас. Фото: Gage Skidmore, wikimedia

По сведениям инсайдеров, влюбленный актер уже готов познакомить новую пассию со своими детьми, но их мама, 47-летняя Дженнифер Гарнер, пока не позволяет ему осуществить этот план, передает spletnik.

— Бен все понимает. Он сказал, что будет договариваться с Дженнифер и готовиться к встрече детей с Аной, — сообщил источник US Weekly.

У Аффлека и Гарнер, напомним, трое детей: 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и восьмилетний Сэмюэл. Актеры расстались после десяти лет брака. После расставания и до сих пор Дженнифер и Бен воспитывают детей, регулярно собираясь вместе.

— Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, так что она просто рада за него сейчас, — утверждает инсайдер.