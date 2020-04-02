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Исполком ФХБ предложил новый формат проведения чемпионата страны

02.04.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком Федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны в сезоне 2020/2021, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Исполком ФХБ предложил новый формат проведения чемпионата страны
В регулярном чемпионате команды, разбитые на два дивизиона (экстралиги А и Б), сыграют 7-круговой турнир из 49 матчей. Затем четыре лучшие команды экстралиги А получат отдых перед стартом плей-офф. Четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучшие команды экстралиги Б определят остальных участников плей-офф на матчах друг с другом до трех побед одной из команд.

Восемь дружин, оставшихся за пределами восьмерки сильнейших, разыграют двухкруговой Турнир развития для определения окончательных мест в турнирной таблице. Необходимость этих изменений объясняется тем, что сборная Беларуси будет участвовать в олимпийской квалификации.

В заявках команд не может быть больше семи иностранных хоккеистов, в том числе пяти старше 25 лет. Легионером считается игрок, не имеющий права выступать за сборную Беларуси.

Также не больше семи в заявке может быть и возрастных игроков (старше 28 лет). Разрешается заявлять не более одного иностранного вратаря, причем без ограничения максимального количества матчей, которые он вправе сыграть.

Всего в заявке клуба экстралиги на матч в сезоне 2020/2021 должно присутствовать не менее 18 и не более 22 игроков, включая четырех молодых (2001 года рождения и младше).
 
 
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Исполком Федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны в сезоне 2020/2021, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
 
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