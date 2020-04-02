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Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель
Источник материала: ОНТ
Беларусь рассчитывает в апреле получить 2 млн т нефти из России по цене порядка $4 за баррель. Такую информацию журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас,
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Беларусь рассчитывает в апреле получить 2 млн т нефти из России по цене порядка $4 за баррель. Такую информацию журналистам сообщил премьер-министр Сергей...
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