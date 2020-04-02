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Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель

02.04.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около за баррель

Беларусь рассчитывает в апреле получить 2 млн т нефти из России по цене порядка $4 за баррель. Такую информацию журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, сообщает БЕЛТА. 

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Беларусь рассчитывает в апреле получить 2 млн т нефти из России по цене порядка $4 за баррель. Такую информацию журналистам сообщил премьер-министр Сергей...
 
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