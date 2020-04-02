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Девушка во время рабочего видеочата превратилась в картошку и стала мемом

02.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter становится популярной публикация, в которой показывается рабочая онлайн-конференция в видеочате. Одна из участниц конференции случайно наложила на свое лицо фильтр с картошкой и быстро стала мемом. Об этом пишет издание Media Leaks.

Фото опубликовала пользовательница с ником Rach 30. На фото видно, что босс девушки не смогла справиться с техническими тонкостями видеосвязи и случайно наложила фильтр картошки на свое лицо. Главной героине из-за этого досталось веселое прозвище «картофельный босс».

Публикация быстро стала очень популярной. У нее почти миллион лайков, 5,5 тысяч комментариев и 215 тысяч ретвитов. Другие пользователи Twitter не смогли спокойно пройти мимо и начали делать мемы. Ниже — некоторые из них:

Как я себя чувствую в эти дни [в дни самоизоляции]

Настроение

Взгляд чистой картофельной грусти

Я собираюсь попробовать это на моем следующем заседании отдела

Даже разработчик программного обеспечения оценил гримасу «картофельного босса» и оставил свой комментарий к твиту:

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