Девушка во время рабочего видеочата превратилась в картошку и стала мемом

В Twitter становится популярной публикация, в которой показывается рабочая онлайн-конференция в видеочате. Одна из участниц конференции случайно наложила на свое лицо фильтр с картошкой и быстро стала мемом. Об этом пишет издание Media Leaks.