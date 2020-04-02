Девушка во время рабочего видеочата превратилась в картошку и стала мемом

Источник материала: Tut.by

В Twitter становится популярной публикация, в которой показывается рабочая онлайн-конференция в видеочате. Одна из участниц конференции случайно наложила на свое лицо фильтр с картошкой и быстро стала мемом. Об этом пишет издание Media Leaks.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020

Фото опубликовала пользовательница с ником Rach 30. На фото видно, что босс девушки не смогла справиться с техническими тонкостями видеосвязи и случайно наложила фильтр картошки на свое лицо. Главной героине из-за этого досталось веселое прозвище «картофельный босс».

Публикация быстро стала очень популярной. У нее почти миллион лайков, 5,5 тысяч комментариев и 215 тысяч ретвитов. Другие пользователи Twitter не смогли спокойно пройти мимо и начали делать мемы. Ниже — некоторые из них:

How I be feeling these days pic.twitter.com/xGWg453RNh — lil (@lilmarob) March 31, 2020

Как я себя чувствую в эти дни [в дни самоизоляции]

Настроение

The look of pure potato sadness. pic.twitter.com/ikKPlVfkSL — Dylan Donahoe (@RealDylanD1) March 31, 2020

Взгляд чистой картофельной грусти

I’m going to try that at my next department meeting — Dale Jones (@icewinddale1) March 30, 2020

Я собираюсь попробовать это на моем следующем заседании отдела

Даже разработчик программного обеспечения оценил гримасу «картофельного босса» и оставил свой комментарий к твиту: