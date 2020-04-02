"Просим вас обратить внимание на ситуацию с Covid-2019 в Беларуси. У нас есть все основания полагать, что власти страны скрывают реальную информацию как от населения, так и от Всемирной организации здравоохранения", - говорится в петиции.





Авторы также отмечают, что информация, которую публикует Минздрав Беларуси, не соответствует реальной и расходится с данными, которые сообщают медицинские работники.





"Многие врачи, лечившие инфицированных пациентов, сообщили, что они были вынуждены подписать документы о неразглашении. Медицинский персонал боится говорить правду открыто. В четвертом по численности населения городе страны Витебске в больницах находится не менее тысячи пациентов с пневмонией. Большинство из них не были протестированы на Covid-2019", - пишут авторы документа.





В петиции подчеркивается, что в Беларуси работают рестораны, парки и бары, проводятся массовые спортивные мероприятия, открыты границы, врачи не имеют средств индивидуальной защиты в необходимом количестве.





"Пожалуйста, помогите нам пережить эту пандемию с как можно меньшим количеством жертв. Основываясь на неофициальных данных, которые мы можем получить от медицинских работников в разных частях Беларуси, растет число инфицированных людей, растет уровень смертности, которая маскируется другими причинами. Ситуация становится только хуже, и большинство населения не делает ничего, чтобы остановить распространение вируса”, - говорится в петиции.



