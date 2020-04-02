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Черепахи помогают разгадать тайны тропических циклонов
Источник материала: ОНТ
Беспрецедентный исследовательский проект запустили учёные на французском острове Реюньон.
Он, как и другие острова в Индийском океане, часто подвергается разрушительному воздействию циклонов. Исследователи неплохо изучили, как формируются атмосферные вихри на поверхности океана. Однако, процессы на глубине пока остаются малоизученными. Понять их помогают морские животные.
Рептилиям закрепляют на спину исследовательскую аппаратуру. Устройство постоянно передаёт данные о местоположении, глубине и о состоянии воды. Все черепахи – пациенты местного центра спасения морских животных. После участия в исследованиях их отпускают на волю.
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Беспрецедентный исследовательский проект запустили учёные на французском острове Реюньон. Он, как и другие острова в Индийском океане, часто подвергается...
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