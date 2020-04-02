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Черепахи помогают разгадать тайны тропических циклонов

02.04.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспрецедентный исследовательский проект запустили учёные на французском острове Реюньон. 

Он, как и другие острова в Индийском океане, часто подвергается разрушительному воздействию циклонов. Исследователи неплохо изучили, как формируются атмосферные вихри на  поверхности океана. Однако, процессы на глубине пока остаются малоизученными. Понять их помогают морские животные. 

Мэттью Баррет, биолог: «Черепахи, участвующие в этой программе, — невероятный актив, который позволяет собирать данные о температуре на глубине. Это поможет ученым из RenovRisk точнее настроить программы прогнозирования формирования циклонов».

Рептилиям закрепляют на спину исследовательскую аппаратуру. Устройство постоянно передаёт данные о местоположении, глубине и о состоянии воды. Все черепахи – пациенты местного центра спасения морских животных. После участия в исследованиях их отпускают на волю. 

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Беспрецедентный исследовательский проект запустили учёные на французском острове Реюньон.  Он, как и другие острова в Индийском океане, часто подвергается...
 
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