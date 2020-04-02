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Предприятия легкой промышленности Беларуси вместо платьев шьют защитные маски
02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо платьев и пальто. Белорусские предприятия легкой промышленности стали выпускать
В сутки в аптечные сети страны от них поступает около 300 тысяч изделий. При этом они не прерывают и основную работу. Выполнение предварительных заказов перенесли на апрель и вводят в действие антикризисные программы.
Из-за сложившейся ситуации многие предприятия значительно увеличили объемы продажи онлайн.
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В сутки в аптечные сети страны от них поступает около 300 тысяч изделий.
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