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Предприятия легкой промышленности Беларуси вместо платьев шьют защитные маски

02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо платьев и пальто. Белорусские предприятия легкой промышленности стали выпускать защитные маски, передает «МИР 24».

В сутки в аптечные сети страны от них поступает около 300 тысяч изделий. При этом они не прерывают и основную работу. Выполнение предварительных заказов перенесли на апрель и вводят в действие антикризисные программы.

«Безусловно, это некоторый стресс. Мы не можем говорить, что мы успешны в той ситуации, которая сложилась. Мне кажется, что сегодня такой период, когда белорус должен понять, что белорусское это модно, правильно, экологично и хорошо. И сегодня, если наши предприятия будут емкость внутреннего рынка занимать, то это тоже будет во благо», – указала пресс-секретарь концерта «Беллегпром» Марина Васькевич.

Из-за сложившейся ситуации многие предприятия значительно увеличили объемы продажи онлайн.



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В сутки в аптечные сети страны от них поступает около 300 тысяч изделий.
 
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