Предприятия легкой промышленности Беларуси вместо платьев шьют защитные маски

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо платьев и пальто. Белорусские предприятия легкой промышленности стали выпускать защитные маски , передает «МИР 24».

В сутки в аптечные сети страны от них поступает около 300 тысяч изделий. При этом они не прерывают и основную работу. Выполнение предварительных заказов перенесли на апрель и вводят в действие антикризисные программы.

«Безусловно, это некоторый стресс. Мы не можем говорить, что мы успешны в той ситуации, которая сложилась. Мне кажется, что сегодня такой период, когда белорус должен понять, что белорусское это модно, правильно, экологично и хорошо. И сегодня, если наши предприятия будут емкость внутреннего рынка занимать, то это тоже будет во благо», – указала пресс-секретарь концерта «Беллегпром» Марина Васькевич.

Из-за сложившейся ситуации многие предприятия значительно увеличили объемы продажи онлайн.