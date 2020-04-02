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«Даже раскопали архивы Вермахта». Какие тайны раскроют в документальном фильме «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россию связывает трепетное отношение к нашей общей истории. Сейчас в двух государствах идет подготовка к юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не остался в стороне и наш телеканал. К эфиру готовится очередная серия документальной трилогии СТВ, посвященной важной исторической дате.
Какие военные тайны хранит Могилев, и благодаря кому город на Днепре стал костью в горле завоевателя?
Кристина Яркина-Москалева, режиссер СТВ:
Мы сделали акцент на батальные сцены. При реконструкции этих сцен участвовали непрофессиональные актеры, но, тем не менее, все было отыграно и снято реалистично, чтобы зрителю было интересно.
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«Даже раскопали архивы Вермахта». Какие тайны раскроют в документальном фильме «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»
Новости Беларуси. Беларусь и Россию связывает трепетное отношение к нашей общей истории. Сейчас в двух государствах идет подготовка к юбилею Великой Победы,...
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