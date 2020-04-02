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Во сколько оценили новую «умную» стиральную машину Xiaomi

02.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi представила новую стиральную машину Internet Washing Machine and Dryer 1C со смарт-функциями. Об этом пишет Gizmochina.


Это стиралка с фронтальной загрузкой до 10 килограмм. В активе 22 программы для стирки, управлять ей можно как в ручном режиме, так и через специальное приложение на смартфоне (машинка при этом должна быть подключена к Wi-FI-сети). Еще один способ — через голосовые команды.

Коэффициент стерилизации одежды при температуре 95 градусов равняется более 99,9%. Есть и функция сушки — по словам производителя, с ее помощью некоторые вещи получится не выглаживать после стирки. Максимальная скорость вращения барабана — 1400 оборотов в минуту

В Китае за Internet Washing Machine and Dryer 1C просят 295 долларов, продажи начнутся 9 апреля. О планах компании о международных поставках пока не сообщается.

Ниже — цены других популярных стиральных машин:

 
 
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О планах компании о международных поставках пока не сообщается.
 
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