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Артиллерийские снарядыи взрыватели времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле
Источник материала: БTОпасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел неподалеку от деревни арсенал. Прибывшие саперы установили, что найденные предметы - это снаряды времен Великой Отечественной войны, а также взрыватели к авиационным бомбам. Опасную находку уничтожили.
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Опасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел...
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