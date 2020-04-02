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Артиллерийские снарядыи взрыватели времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле

02.04.2020 10:28 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Опасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел неподалеку от деревни арсенал. Прибывшие саперы установили, что найденные предметы -  это снаряды времен Великой Отечественной войны, а также взрыватели к авиационным бомбам. Опасную находку уничтожили. 
 
 
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Опасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел...
 
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