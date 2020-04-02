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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артиллерийские снарядыи взрыватели времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле Опасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел...

Опасную находку обнаружил в поле житель деревни Скробово - несколько артиллерийских снарядов и взрыватели. Мужчина позвонил в милицию и сообщил, что нашел неподалеку от деревни арсенал. Прибывшие саперы установили, что найденные предметы - это снаряды времен Великой Отечественной войны, а также взрыватели к авиационным бомбам. Опасную находку уничтожили.