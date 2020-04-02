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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские таможенники задержали нелегального перевозчика Без документов на товар и на поддельных номерах. Белорусские таможенники задержали нелегального перевозчика. По информации ведомства, водитель на грузовике ДАФ...

Без документов на товар и на поддельных номерах. Белорусские таможенники задержали нелегального перевозчика. По информации ведомства, водитель на грузовике ДАФ перевозил 19 тонн груш - вез в Россию. Только вот экспедитор не смог представить на товар сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарный сертификат. В дальнейшем вскрылись еще интересные детали - номерные знаки на авто оказались поддельными. А в кабине тягача оперативники обнаружили еще девять знаков Российской Федерации, которые, как выяснилось, не выдавались регистрационными органами России. За транспортировку товара придется ответить кошельком, а вот за подделку возможна и уголовная ответственность и лишение свободы.