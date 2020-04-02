Румас: Беларусь в апреле будет получать нефть по $4 за баррель. Лукашенко хочет закупиться впрок









Sputnik "Сегодня, я думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями по поставкам нефти на апрель", – цитирует Румаса





По его словам, Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн нефти. По его словам, в отношении вопроса уплаты премии российским поставщикам белорусская сторона придерживается жесткой позиции - платить не намерена.





На этом фоне появилась информация, что Лукашенко просит пересчитать, сколько в Беларуси есть контейнеров для хранения нефти.





В Бобруйске чиновники просят руководителей местных предприятий предоставить информацию о наличии ёмкостей, в которых можно хранить нефть. Необходимо указать объём контейнеров и места их хранения.





В документе упомянуто поручение Лукашенко, данное во время совещания по нефтяной отрасли 21 марта 2020 года.





Еврорадио глава администрации Первомайского района Бобруйска Валентина Згорская. — Для чего нужна эта информация, я прокомментировать не могу... Не знаю. Но раз в поручении говорилось о ёмкостях, наверное, они нужны, чтобы там что-то хранить”. “Да, я помню этот запрос, — говоритглава администрации Первомайского района Бобруйска. — Для чего нужна эта информация, я прокомментировать не могу... Не знаю. Но раз в поручении говорилось о ёмкостях, наверное, они нужны, чтобы там что-то хранить”.





Документ попал в соцсети и сильно озадачил белорусов: “Может быть, Лукашенко решил посчитать контейнеры, чтобы закупаться дешёвой нефтью про запас?”





21 марта Лукашенкопровёл совещание по работе нефтеперерабатывающих предприятий. Там он заявил, что Россия полностью поддержала предложение Беларуси по поставкам нефти.





31 марта официальный представитель компании “Транснефть” Игорь Дёмин сообщил , что российские нефтяные компании подали на апрель заявки на доставку в Беларусь около 1 млн тонн нефти, хотя ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что для загрузки НПЗ Беларуси требуется 2 млн тонн в месяц.









До сих пор нет маршрутных поручений на поставку нефти из России. По словам Дёмина, в апреле российские компании планируют поставить 633 тысячи тонн нефти на Мозырский НПЗ и 375 тысяч тонн — на новополоцкий "Нафтан".





При этом танкерные поставки нефти через Клайпеду и Одессу Беларусь тоже планирует сохранить.





Сегодня также стало известно, что некоторые танкеры с нефтью из Саудовской Аравии не имеют места назначения, то есть пока никому официально не проданы.