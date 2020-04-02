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В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

02.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как мы сообщали ранее, на базе СШ №3 г. Несвижа прошел I районный Лего-фестиваль. Мероприятие объединило дошкольников и их родителей, школьников, ребят, обучающихся в центре детского творчества Несвижского района и районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, педагогов.

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

Всё больше педагогов применяют в работе с детьми легоконструирование — современное средство обучения, которое представляет собой комплексный игровой подход для изучения самых различных областей и предметов с помощью конструктора Лего. Его используют для развития мелкой моторики рук, мыслительных навыков, речи, воображения, памяти, получения математических и естественных научных знаний, творческого развития.

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

Открывая фестиваль, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун отметила, что в Несвижском районе активно развиваются легоконструирование, робототехника, программирование: в 9 учреждениях дошкольного образования работают группы по интересам по легоконструированию, в центре детского творчества и трех учреждениях общего среднего образования — объединения по интересам по робототехнике, практически во всех учреждениях общего среднего образования ведутся факультативные занятия по Scratch-программированию.

— Этот фестиваль будет полезен и детям, и их родителям, и педагогам, — резюмировала Светлана Анатольевна.

В преддверии фестиваля в районе были проведены конкурсы среди учреждений дошкольного образования на лучший лего-макет, среди обучающихся учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования — конкурс рисунков «Мы рисуем ЛЕГО». Во время открытия фестиваля были подведены итоги конкурсов и награждены победители.

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

Робототехника — это профессия будущего, — уверен учитель физики СШ № 3 г. Несвижа, методист Несвижского районного методического кабинета, руководитель объединения «Робототехника» центра детского творчества В.А. Лобазин:

— Я в начале учебного года всегда провожу у детей тест на инженерную понятливость. Те, кто понимает, как работают механизмы, по этому тесту имеют высокий показатель. Приглашаю таких ребят в объединение «Робототехника». Мы работаем с образовательными наборами Lego Mindstorms EV3, которые и представлены на фестивале. У нас собрано 5 роботов, которые проходят различные участки траектории, есть и роботы-сумоисты, геробои, а также 3-D ручки, очки виртуальной реальности — то, что сейчас очень интересно подрастающему поколению. Дети, и не только мальчики, часто задумываются, как это устроено. Сейчас мы с ребятами начали изучать, как работают микробиты — микроконтроллеры, на них можно поставить много разных датчиков, моторчиков, запрограммировать. Воспитанники нашего объединения регулярно ездят на соревнования по робототехнике, входят в число лучших. Это увлечение помогает школьникам и с будущей профессией определиться, ведь с робототехникой сегодня связаны все инженерные специальности, плюс факультеты автоматики, электроники и непосредственно робототехники в вузах.

В Несвиже учащиеся собирают роботов. По итогам первого районного Лего-фестиваля

В этот день участникам фестиваля была предложена насыщенная программа: ребят ждали игровые тематические площадки, интерактивные площадки, где их сверстники, занимающиеся в объединениях по интересам по робототехнике, выступали в роли тренеров, предлагая собрать и запрограммировать своих первых роботов; дошкольники вместе со своими родителями смогли изучить основы Scratch-программирования.

Не менее интересная программа была подготовлена для родителей, которые пришли на фестиваль вместе со своими детьми: под руководством педагогов они создавали анимационный фильм, а также изучили все возможности легоконструирования. Для педагогов района были подготовлены тематические мастер-классы.

Ольга МАРЧЕНКО.

 


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Как мы сообщали ранее, на базе СШ №3 г. Несвижа прошел I районный Лего-фестиваль. Мероприятие объединило дошкольников и их родителей,
 
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