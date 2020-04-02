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Перевозившая 25 тонн пальмового масла фура вылетела в кювет и перевернулась под Витебском

02.04.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фура вылетела в кювет и перевернулась в Витебском районе, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Происшествие случилось ранним утром 2 апреля. В службу спасения поступило сообщение о ДТП на трассе Р49 вблизи деревни Хотиничи Витебского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что произошло опрокидывание в кювет седельного тягача Volvo с цистерной в 22 тонны. В результате происшествия произошел розлив перевозимого пальмового масла на площади 25 квадратных метров.

Водитель тягача в аварии не пострадал и покинул транспортное средство самостоятельно. В целях обеспечения безопасности спасатели создали воздушно-пенную подушку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Происшествие случилось ранним утром 2 апреля вблизи деревни Хотиничи.
 
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