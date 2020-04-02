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Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

02.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусов и россиян с Днем единения народов поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб.

Мы сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства»

Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств. Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году.

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