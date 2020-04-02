Источник материала: Клiч Радзiмы

С 1 по 6 апреля на территории Витебской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Безопасные каникулы».

Сотрудники ГАИ призывают родителей напомнить детям о соблюдении Правил дорожного движения в период весенних каникул, обсудить возможные опасные ситуации на дороге, объяснить, как безопасно и правильно перейти дорогу. Приобрести детям яркую одежду, со световозвращающими элементами, чтобы ребенок был заметен на дороге.

Водителей призывают использовать пассивные средства безопасности (автокресла, бустеры, специальные подушки) во время перевозки малолетних пассажиров на личном транспорте.

Кроме этого с наступлением теплой погоды, активизируются водители мототранспортных средств и велосипедов, особенно подростки. Уважаемые родители, помните, юный водитель, который не прошел специальную подготовку, не имеет достаточных знаний в области дорожного движения, навыков и опыта вождения, управляя транспортным средством, подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения!

Следует отметить, что велосипед — это также транспортное средство. Все требования Правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся в равной степени и к велосипедам. Возраст для управления велосипедом по дорогам общего пользования — не моложе 14 лет.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны на дороге, прививайте детям навыки безопасного поведения!

Е. ЛУТОХИН, старший Госавтоинспектор отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.