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Oops! Минчанка во дворе задним ходом заехала на лестницу и врезалась в другой авто

02.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне вечером водитель автомобиля "Volkswagen", женщина 1966 года рождения, при заезде во двор на ул. Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем

Но не справилась с управлением (нажала на педаль газа в положении коробки передач R) и совершила наезд на лестничный пролет, а затем на припаркованный автомобиль "Volkswagen", сообщает столичная ГАИ
 
 
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Накануне вечером водитель автомобиля "Volkswagen", женщина 1966 года рождения, при заезде во двор на ул. Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем
 
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