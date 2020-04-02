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Oops! Минчанка во дворе задним ходом заехала на лестницу и врезалась в другой авто
Источник материала: Партизан
Накануне вечером водитель автомобиля "Volkswagen", женщина 1966 года рождения, при заезде во двор на ул. Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем
Но не справилась с управлением (нажала на педаль газа в положении коробки передач R) и совершила наезд на лестничный пролет, а затем на припаркованный автомобиль "Volkswagen",
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Накануне вечером водитель автомобиля "Volkswagen", женщина 1966 года рождения, при заезде во двор на ул. Кольцова, 32 попыталась разминуться с выезжающим автомобилем
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