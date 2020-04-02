Первый международный онлайн-митинг проведут зоозащитники

Источник материала: ОНТ

В числе участников: Украина, Норвегия, Великобритания, Япония, США, Ирландии и других стран.

Всего в эфир намерены выйти активисты из 15 стран. Они будут говорить о защите животных в разных государствах. Присоединится к движению может каждый в соцсетях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram