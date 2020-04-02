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Первый международный онлайн-митинг проведут зоозащитники
Источник материала: ОНТ
В числе участников: Украина, Норвегия, Великобритания, Япония, США, Ирландии и других стран.
Всего в эфир намерены выйти активисты из 15 стран. Они будут говорить о защите животных в разных государствах. Присоединится к движению может каждый в соцсетях.
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В числе участников: Украина, Норвегия, Великобритания, Япония, США, Ирландии и других стран. Всего в эфир намерены выйти активисты из 15 стран. Они будут говорить о...
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