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«Шенген» по 35 евро: белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС

02.04.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шенген» по 35 евро: белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС

Палата представителей Беларуси ратифицировала соглашение с Европейским союзом об упрощении визового режимаНа рассмотрении находится вопрос о ратификации соглашения о реадмиссии лиц, которые пребывают без разрешения, пишет БЕЛТА. 

8 января Беларусь и ЕС подписали в Брюсселе соглашение об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. По мнению сторон, это облегчит поездки граждан, будет способствовать развитию международных контактов, включая туристические, и укрепит взаимопонимание между народами. 

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур, а также снижение сбора. Для белорусов стоимость виз уменьшится до 35 евро. Решение о выдаче «шенгена» будет приниматься в срок до десяти дней. Для граждан Евросоюза стоимость белорусской визы также снизится до 35 евро. Помимо этого, расширится перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. В два раза увеличится срок пребывания иностранцев на территории нашей страны (с 90 до 180 дней в году). 

Вступление визового соглашения в силу ожидается не ранее июня 2020 года. Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. 

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Палата представителей Беларуси ратифицировала соглашение с Европейским союзом об упрощении визового режима. На рассмотрении находится вопрос о ратификации...
 
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