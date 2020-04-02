«Шенген» по 35 евро: белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС

Источник материала: ОНТ

Палата представителей Беларуси ратифицировала соглашение с Европейским союзом об упрощении визового режима. На рассмотрении находится вопрос о ратификации соглашения о реадмиссии лиц, которые пребывают без разрешения, пишет БЕЛТА.

8 января Беларусь и ЕС подписали в Брюсселе соглашение об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. По мнению сторон, это облегчит поездки граждан, будет способствовать развитию международных контактов, включая туристические, и укрепит взаимопонимание между народами.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур, а также снижение сбора. Для белорусов стоимость виз уменьшится до 35 евро. Решение о выдаче «шенгена» будет приниматься в срок до десяти дней. Для граждан Евросоюза стоимость белорусской визы также снизится до 35 евро. Помимо этого, расширится перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. В два раза увеличится срок пребывания иностранцев на территории нашей страны (с 90 до 180 дней в году).

Вступление визового соглашения в силу ожидается не ранее июня 2020 года. Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

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