Что-то знает? Трамп говорит, что Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся

“Нефтяная промышленность во всем мире разорена”, - сказал Трамп.





“Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку”.





Высокопоставленный источник в одной из стран Персидского залива, знакомый с позицией Саудовской Аравии, сообщил Рейтер в четверг, что королевство поддерживает сотрудничество между нефтепроизводителями для стабилизации цен, однако несогласие России углубить сокращение добычи в марте спровоцировало потрясения на рынке.





Трамп также сообщил, что пригласил руководителей нефтяной отрасли США в Белый дом, чтобы обсудить возможности оказания помощи сектору.





“Я собираюсь встретиться с нефтепроизводителями в пятницу. Я собираюсь встретиться с независимыми производителями нефти также в пятницу или субботу. Может быть, в воскресенье. У нас будет много встреч”, - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.









Обвал цен угрожает некогда процветавшей буровой промышленности США банкротствами и массовыми увольнениями, а Вашингтон пытается найти способы защитить сектор.





На предстоящих встречах с руководителями нефтяной отрасли Трамп, как ожидается, обсудит ряд мер помощи сектору, включая возможность введения тарифов на импорт нефти из Саудовской Аравии, сообщила Wall Street Journal.





Как ожидается, в первой встрече в пятницу примут участие крупные компании, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum и Continental Resources, говорится в сообщении издания.