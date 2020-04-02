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Что-то знает? Трамп говорит, что Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся

02.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что две страны в течение “нескольких дней” заключат сделку для прекращения ценовой войны на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен.

“Нефтяная промышленность во всем мире разорена”, - сказал Трамп.

“Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку”.

Высокопоставленный источник в одной из стран Персидского залива, знакомый с позицией Саудовской Аравии, сообщил Рейтер в четверг, что королевство поддерживает сотрудничество между нефтепроизводителями для стабилизации цен, однако несогласие России углубить сокращение добычи в марте спровоцировало потрясения на рынке.

Трамп также сообщил, что пригласил руководителей нефтяной отрасли США в Белый дом, чтобы обсудить возможности оказания помощи сектору. 

“Я собираюсь встретиться с нефтепроизводителями в пятницу. Я собираюсь встретиться с независимыми производителями нефти также в пятницу или субботу. Может быть, в воскресенье. У нас будет много встреч”, - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции. 


Обвал цен угрожает некогда процветавшей буровой промышленности США банкротствами и массовыми увольнениями, а Вашингтон пытается найти способы защитить сектор. 

На предстоящих встречах с руководителями нефтяной отрасли Трамп, как ожидается, обсудит ряд мер помощи сектору, включая возможность введения тарифов на импорт нефти из Саудовской Аравии, сообщила Wall Street Journal. 

Как ожидается, в первой встрече в пятницу примут участие крупные компании, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum и Continental Resources, говорится в сообщении издания.
 
 
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Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что две страны в течение “нескольких дней”...
 
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