Под Витебском опрокинулся тягач Volvo с цистерной пальмового масла

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе опрокинулся тягач с пальмовым маслом.

По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 2 апреля около деревни Хотиничи.

Установлено, что в кювет опрокинулся седельный тягач Volvo FH с цистерной в 22 тонны. В ней находилось пальмовое масло. Произошел его розлив на площади 25 квадратных метров.



Фото: МЧС

Водитель транспортного средства покинул его салон самостоятельно.

В целях обеспечения безопасности на месте происшествия работниками МЧС создана воздушно-пенная подушка.