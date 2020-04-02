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Под Витебском опрокинулся тягач Volvo с цистерной пальмового масла

02.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе опрокинулся тягач с пальмовым маслом.  

По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 2 апреля около деревни Хотиничи.  

Установлено, что в кювет опрокинулся седельный тягач Volvo FH с цистерной в 22 тонны. В ней находилось пальмовое масло. Произошел его розлив на площади 25 квадратных метров.  

Под Витебском опрокинулся тягач Volvo с цистерной пальмового масла
Фото: МЧС  

Водитель транспортного средства покинул его салон самостоятельно.  

В целях обеспечения безопасности на месте происшествия работниками МЧС создана воздушно-пенная подушка. 

В начале января в Витебском районе самосвал ушел под воду – здесь подробнее.  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе опрокинулся тягач с пальмовым маслом.   По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 2 апреля около деревни...
 
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