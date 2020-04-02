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Под Витебском опрокинулся тягач Volvo с цистерной пальмового масла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском районе опрокинулся тягач с пальмовым маслом.
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Установлено, что в кювет опрокинулся седельный тягач Volvo FH с цистерной в 22 тонны. В ней находилось пальмовое масло. Произошел его розлив на площади 25 квадратных метров.
Водитель транспортного средства покинул его салон самостоятельно.
В целях обеспечения безопасности на месте происшествия работниками МЧС создана воздушно-пенная подушка.
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Новости Беларуси. В Витебском районе опрокинулся тягач с пальмовым маслом. По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 2 апреля около деревни...
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