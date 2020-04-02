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Прокуратура Минской области отменила четыре незаконных постановления ГАИ за нарушения ПДД
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минской области отменила четыре незаконных постановления сотрудников ГАИ о привлечении 38-летнего мужчины к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом
В прокуратуру обратился мужчина и пояснил, что его 35-летний брат, проживающий в одном из населенных пунктов Минского района, воспользовался внешним сходством с ним и четыре раза при совершении административных правонарушений представлялся сотрудникам ГАИ его персональными данными. Тем самым он хотел избежать более сурового наказания, так как был лишен прав. О незаконном привлечении к ответственности мужчина узнал только после того, как на работу поступили документы о принудительном удержании суммы штрафа из его заработной платы за правонарушение, совершенное братом.
По результатам рассмотрения обращения прокурор Минской области вынес три постановления об отмене незаконных постановлений сотрудников ГАИ, а в отношении четвертого — принес протест в суд.
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По результатам рассмотрения обращения прокурор Минской области вынес три постановления об отмене незаконных постановлений сотрудников ГАИ, а в отношении...
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